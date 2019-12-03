مكسيم خليل: "السلام لأرواح شهداء العراق وسوريا"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّر الفنان السوري مكسيم خليل عن حزنه لما يحصل من مجازر بحق ثوار العراق رابطاً وجع الشعب العراقي بالشعب السوري. وذلك في تعليقه على المشهد المحزن لقافلة الشهداء العراقيين الذين سار بهم الشعب إلى مثواهم الأخير. وهي الصورة التي نشرها معبّراً عن شدة تأثره مقدما تحية لأرواح شهداء العراق وسوريا، وكتب معلقاً:

وكأنه دِجلة العراق..

يُكملُ فُرات سوريا..

بلقاءٍ أبدي..

دمٌ واحد..

والقاتل واحد..

وما من شطٍ للعرب..

(السلام لارواح شهداء العراق وسوريا )

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