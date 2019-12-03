نقابة المهن الموسيقية تدافع عن "شيرين": موهبة كبيرة وصوت قوي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت:صرّح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية المصرية، طارق مرتضى أن "الجميع في مصر والوطن العربي يتفق على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب وصوتها النادر والقوي. أما تصريحاتها المثيرة للجدل فهي طبيعة في شخصيتها، ولن نقف لها بالمرصاد إلا في حال التجاوزات التي تدفعنا لاتخاذ موقف". وذلك في تعليقه على التصريحات التي أدلت بها خلال حفلها الأخير في الرياض، وعبر مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم "المصرية". حيث قال أن تصريحات شيرين الأخيرة خلال حفلها ضمن فعاليات "موسم الرياض" هي طبيعة شخصية لديها، ولا يجوز رصد كل تصريحاتها.

وأشار إلى أن "النجوم الحقيقيين أصبحوا معدودين على أصابع الأيدي"، مضيفاً: "شيرين تتمتع بصوت نادر وقوي. إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين".

وفيما ذكر أن النقابة تواصلت معها مراراً ناصحة بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية، قال أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تُشكِّل ضغطاً كبيراً على النجوم بطريقةٍ غير طبيعية، لأن المعلقين على مواقع التواصل غير متخصصين، ومن الممكن أن يصدروا أحكاماً خاطئة، فيصنعون قضية كبيرة من لا شيء.

يُذكر أن الضجة الأخيرة أُثيرَت عقب تصريحات شيرين في الحفل الذي أحيته مساء الجمعة في الرياض حيث أزعجت فئة من الجمهور اعتبرت كلامها مسيئاً للمرأة بقولها: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".