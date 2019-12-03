شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز أمين : تجمعنى كيميا مشتركة مع "فؤش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد عبدالعزيز أمين عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح أولى حلقات مسلسل " الضاهر" على قناة الحياة والذى يجسد من خلاله شخصية محمود حازم الذى ينتمى إلى الجماعات الارهابية ضمن العمل الذى يعتبره نقلة مهمة فى مشواره خاصة بعد تعاونه للمرة الثانية مع الفنان محمد فؤاد الذى شاركه قبل ذلك فى مسلسل "أغلى من حياتى" .





أحمد قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه مبسوط بالتعاون مع فؤش خلال العمل وتجمعنى صداقة علاقة قوية معه من فترة كبيرة حيث أعتبره من المطربين القلائل الذين أثبتوا نجوميتهم فى التمثيل، وأنا شخصيا مؤمن بموهبته ومقتنع بأدائه، وأؤكد أنه سيفاجئ الجمهور المتعطش لعودته للدراما منذ غياب فترة كبيرة .

مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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"الضاهر" يعيد محمد فؤاد إلى الدراما بعد غياب 9 سنوات منذ تقديمه مسلسل "أغلى من حياتى" عام 2010، وتدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز في الدراما، كان دوره بمسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام، وفي السينما فيلم “ساعة ونصف .