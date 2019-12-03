أحمد صيام يكشف لــ"الخليج 365" أسباب توقف تصوير "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شهد مسلسل "ملاك"، مؤخرًا حالة من التوقف، بعد تصوير عدد من المشاهد في العمل المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف الفنان أحمد صيام، أحد أبطال العمل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تأخر تصريحات الرقابة وراء توقف التصوير، نافيًا وجود أي مشكلات بين صناع العمل والرقابة.

وتابع: "ننتظر خروج الورق من الرقابة لاستكمال التصوير، وأنهيت تصوير ما يقرب من 10% من دوري في المسلسل".

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وأضاف، أنه يجسد دور أب صيدلي، الذي يخاف على ابنته بشكل كبير، ودائمًا يتردد في الموافقة على زواجها، ما يتسبب في حدوث مشكلات بينهما.

مسلسل "ملاك" تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول طبيب يتسبب في خطأ غير مقصود، ما يؤدي لانقلاب حياته رأسًا على عقب، وهو من بطولة كريم فهمي وآيتن عامر وصبري فواز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.

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