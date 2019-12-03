في ذكرى وفاته.. هل كره أحمد فؤاد نجم السيدة أم كلثوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر "أحمد فؤاد نجم" أحد أهم شعراء العامية، وواحد من أشهر الشعراء في مصر على مر العصور.

ولد نجم في 23 مايو 1929 في قرية "كفر أبو نجم" بمدينة "أبو حماد" بمحافظة الشرقية، وعُرف بالشعر السياسي وقدرته على التعبير عما يشعر به الشارع المصري.

توفى نجم في يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد عودته مباشرة من العاصمة الأردنية عمّان، التي أحيا فيها آخر أمسياته الشعرية برفقة فرقة الحنونة بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشيعّت جثمانه من مسجد الحسين بمدينة القاهرة، في جنازة شهدت حضور شعبي كبير.

ومن القصص الشهيرة عن أحمد فؤاد نجم، ما أشيع حول عدائه مع السيدة أم كلثوم، ومن يروجون لهذه القصة، يدللون عليها بقصيدة "كلب الست" التي هجى فيها الشاعر الكبير أم كلثوم بسبب كلبها الذي عض أحد المواطنين ويدعى إسماعيل، فتم القبض على إسماعيل والإفراج عن الكلب، وفقًا لقصيدة نجم.

قصيدة كلب الست

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وفي برنامجه "أقر وأعترف" واجه الإعلامي أحمد شوبير الشاعر أحمد فؤاد نجم، بالقصة، فقال الشاعر الكبير إنه يعشق أم كلثوم ولا يوجد رجل في مصر لا يحبها، وأنه كان يتمنى أن يكتب لها أغنية، مشيرًا إلى أن ثقافته الموسيقية تلقاها من أم كلثوم نفسها، وأحب وكرّه على أغانيها، ككل المصريين.

وقال إن ما أغضبه في قصة "كلب الست"، هو قرار الإفرج عن الكلب، مشيرًا إلى أنه كان يعرف المحقق بشكل شخصي حيث حقق معه سابقًا في قضايا سياسية.

فكتب نجم قصيدته "كلب الست" بعد أن جلس مع إسماعيل الذي وصفه بـ"أغلب خلق الله"، عقب أن زاره في بيته.

لقاء أحمد نجم

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