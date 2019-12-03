تراند اليوم : سر الوفاة المأساوية لنجل "مديحة يسري" .. وهذا عدد زيجاتها...

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري التي رحلت العام الماضي 2018 عن عمر يناهز 97 سنة.

ولا يعرف كثيرون أن الفنانة الراحلة تزوجت 4 مرات ، كانت في أغلبها من داخل الوسط الفني.

وتزوجت مديحة من الفنان محمد أمين ومثلت معه عددًا من الأفلام لكن الزيجة لم تستمر.

ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم وأيضا انتهت هذه الزيجة بسرعة.

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ثم تزوجت من المطرب الشهير محمد فوزي وأنجبت منه ابنها "عمرو" واستمرت الزيجة لفترة .

ثم تزوجت من الشيخ سلامة الراضي واستمرت الزيجة 3 سنوات ، حيث هدأت حياتها واستقرت وتفرغت لرعاية ابنها عمرو لكنها علمت أن زوجها عاد لزوجته الأولى فطلبت الطلاق.

وتفرغت مديحة لرعاية ابنها عمرو لكنه توفي في حادث سيارة مروع.

