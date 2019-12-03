تراند اليوم : فيديو| ممثلة كويتية شهيرة تتعرض لحادث مروع بسبب "الماكياج"



كشفت ممثلة كويتية عن تعرضها لحادث سير تسبب في تهشم سيارتها جراء وضعها الماكياج أثناء القيادة.

وظهرت الممثلة نورا محمد في مقطع فيديو تبكي في أعقاب تعرضها للحادث تحكي فيه ملابسات ما حصل.

وأشارت إلى أنها كانت تضع البودرة على وجهها عندما اصطدمت سيارتا بـ "باص"، ليتحول فجأة أمامها المشهد إلى اللون الأبيض بسبب "الإيرباج".

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ولفتت إلى أن سيارتها تحطمت ويدها احترقت خلال الحادث الذي وقع في طريقها إلى التصوير.