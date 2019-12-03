تراند اليوم : بعد تخلي 6 فنانات عن الحجاب .. بطلة مسلسل ونيس تظهر فجأة بحجابها وملابسها المحتشمة...

وظهرت الفنانة منال عبد اللطيف التي اشتهرت في مسلسلي "يوميات ونيس" و "أرابيسك" بشكل خاص بعد اختفاء دام لسبع سنوات ، مرتدية الحجاب وملابس واسعة ومحتشمة.
ونشرت الفنانة المعتزلة "ميار الببلاوي" صورة لمنال عبد اللطيف ، وعلقت قائلة: حبيباتي النجمة الإعلامية منال عبد اللطيف ، ومصممة الأزياء ساجدة توفيق ، وجوجو مندراوي.
وفيما يبدو أنها رسالة أيضا من ميار الببلاوي التي شنت بالأمس هجوما مبطنا على الفنانات اللواتي خلعن الحجاب ، حيث قالت في بيان عبر صفحتها بـ"انستجرام" : والله لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما خلعت حجابي .. اللهم ثبتني.
وأضافت: انا حجابى تاجى مش هاجى على اخر عمرى ادور على سوء
الخاتمة .. اللهم ثبتنى واياكم اسالكم الدعاء".
وكانت الفنانات حلا شيحة و سهير رمزي و شهيرة و صابرين ، وشاهيناز ومن قبلهن عبير صبري ، قمن بخلع الحجاب مؤخرا في قرار أثار غضب عارم.