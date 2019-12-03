تراند اليوم : حقيقة اختطاف فنانة مصرية داخل "توك توك"

نفى مصدر أمني مصري تلقي أجهزة الأمن بلاغًا حول تعرض فنانة للخطف أو السرقة داخل "توك توك" (وسيلة نقل شعبية).

جاء ذلك ردًا على تصريحات للفنانة منة فضالي تحدثت فيها عن تعرضها لمحاولة اختطاف ظهر أمس بمنطقة حدائق الأهرام.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر، إن فضالي لم تتوجه لأي قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وقالت فضالي إنها كانت تقوم بتصفيف شعرها، عندما قررت أن تتخذ طريقًا مختصرًا للوصول إلى منزلها.

وأضافت: "ركنت سيارتي لرغبتي في شراء مستلزمات من أحد المحال التجارية، وفي تلك الأثناء فوجئت بشخص يجذبني بقوة نحو "توك توك" بعد عبوري الشارع".

وأشارت إلى أنها تصدت لها وقاومت محاولة خطفها، "ركلته بقدمي، وضربت آخر معه، دون أي تدخل من المارة الذنن تصادف مرورهم بالشارع وقتها".

