تراند اليوم : بعد أنباء عن القبض عليها.. "جوهرة" بطلة الفيديوهات الإباحية ترد...

بعدما ترددت شائعات مساء أمس عن توقيفها على خلفية المقاطع الإباحية المتداولة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت الراقصة الروسية "جوهرة" لتنفي امتلاكها لأية حسابات رسمية على الإنترنت.

وقالت "جوهرة" عبر تطبيق الفيديوهات والصور "إنستجرام": "لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع فيس بوك، وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقية، أو تصريحات على لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف".

وأضافت: "أنا لا أمتلك إلا حساب الانستجرام الموثق فقط".

فيما نفت مصادر أمنية القبض على جوهرها بد ظهورها في مقاطع إباحية مع شاب يدعى "خالد أحمد".

وتصدر هاشتاج #جوهرة الترند عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مصر، بعد انتشار الفيديوهات الإباحية، في الوقت الذي صرحت مصادر أمنية بأنه جار تحديد وتتبع مصدر الفيديوهات.

وخرج صديق جوهرة "خالد" للرد على حسابه عبر "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدا عن الإعلام.

وقال إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بس

