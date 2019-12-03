تراند اليوم : مفاجأة غير سارة تصدم أخو هيثم أحمد زكي أثناء تسلمه ميراثه من الفنان الراحل...

صُدم رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - أثناء ذهابه لتسلم ميراثه من أخيه الراحل.

وقال بلال عبد الغني - محامي رامي بركات - إنه اكتشف سرقة سيارتين كانتا مملوكتان للفنان الراحل.

وأضاف: إحدى هذه السيارات كانت مرسيدس وقد اختفت منذ ثلاثة أعوام ، بينما الثانية رينو ، وكانت مع الراحل حتى وفاته ، وقد أبلغني أحد الأشخاص أن الخادمة استولت عليها فور علمها بوفاة الراحل.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتسليم التركة إلى الوارث وهي كالتالي:

1. شقة بمنطقة المهندسين

2. شقة بشارع الهرم

3. مبلغ 300 ألف جنيه

4. وثيقة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه.

