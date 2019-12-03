إصابة منير في مفصل الحوض تشعل قلق جمهوره

أثار الكينج محمد منير، قلق جمهوره ومحبيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، بعدما ظهر في حفلاته الأخيرة وهو يغني جالسًا على الكرسي.

وتداولت أخبار عدة، حول تردي حالة منير الصحية في الأشهر الماضية.

وكان منير قد شارك في مهرجان الموسيقى العربية، وقدم حفلته في دار

الأوبرا المصرية وهو جالس على الكرسي، إلا أنه لم يتطرق حينها إلى حالته الصحية.

محمد منير يعود لمنزله بعد إجراءه عملية بـ " القلب "



ووغنى منير في حفل أقيم مؤخراً في أحد النوادي المصرية، مجدداً وهو جالس على كرسي.

وقرر محمد منير أن يتحدث مع جمهوره ويوضح له طبيعة ما يعاني منه، وقال أنه يعاني من إصابة في مفصل الحوض، وهي إصابة يتعرض لها لاعبي كرة القدم عادة.

وأكد منير أن هذا الأمر لن يمنعه عن الغناء على الإطلاق، وأنه كان باستطاعته الحصول على إجازة لمدة عام كامل بسبب حالته الصحية، لكن الجمهور لن يوافق على هذا الأمر، مما جعله يطلب من جمهوره السماح له بالغناء جالساً.