ميار الببلاوي ترد على قصة خلعها الحجاب: “اتقوا الله”

متابعة بتجــــــــــــرد: نفت الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي بإنستغرام حقيقة ما تردد حول خلعها للحجاب، بسبب نشرها عدداً من الصور لها وهي ترتدي أيس كاب.

وقالت الببلاوي: “اتقوا الله الصوره دي قديمة من الشتا اللي فات، والله لوضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما أخلع الحجاب.. اللهم ثبتني”.

وأضافت: “ده آيس كاب مغطي شعري كله اللي باين ورا دا مش شعري، دا فرو طالع من الأيس كاب ورقبتي كنت مغطياها بالكوفية”.

وتابعت: “أرجوكم بلاش جلد وتنبؤ.. أنا حجابي تاجي.. مش هاجي على آخر عمري أدور على سوء الخاتمة.. اللهم ثبتني وإياكم.. أسألكم الدعاء”.

يذكر أن ميار الببلاوي اعتزلت التمثيل وأصبحت تقدم برامج تلفزيونية، ومن أشهر أعمالها الفنية مسلسل “رد قلبي” و”بريق في السحاب”.