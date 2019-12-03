حنان ترك تعود في فيلم “النداهة”

متابعة بتجـــــــــرد: من المقرر أن تعود النجمة المصرية حنان ترك، إلى الساحة الفنية من جديد، من خلال فيلم “النداهة”، الذي يعد أوّل فيلم من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي.

ويعتمد الفيلم على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوّق من الإثارة والاستمتاع والترقب، بحسب صحيفة “الوفد” المصرية.

وأشارت الصحيفة المصرية، إلى أن النجمة المصرية، انتهت من تسجيل الفيلم، مشيرة إلى أنها تنتظر ترك الانتهاء من مرحلة المونتاج، الذي يمر بها الفيلم حاليا. وقالت إنه من المقرر عرضه بجميع دور العرض، عقب الانتهاء من مرحلة المونتاج.

وتشارك حنان ترك في فيلم “النداهة” بدور البطولة مع كل من هاني عادل، عمرو القاضي، آية حمزة، عايدة فهمي، محمد كامل، أحمد خليل الشرقاوي ولبنى ونس. والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي، وتدور أحداثه حول طبيب شاب يدعى هارون يعاني من صدمة عاطفية.