بعد ترشيحه لجائزة “غينيس”.. “تامر حسني” يتصدّر ترند “تويتر” وهذه رسالته للجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ترشيحه للفوز بالجائزة العالمية “جينيس وورلد ريكوردز”، تصدّر اسم النجم المصري تامر حسني قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” – Trends – في معظم البلدان العربية.

وقد غصّت صفحات تامر حسني على مواقع التواصل الإجتماعي بالرسائل التي وصلته من محبّيه في مختلف أنحاء العالم، وأعربوا من خلالها عن دعمهم لتشريحه للجائزة العالمية.

من جهته تحدّث تامر عن ترشيحه للفوز بالجائزة العالمية “جينيس وورلد ريكوردز”، في الحفل الضخم المقرر أن تستضيفه مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الحالي.

ونشر تامر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجماعي، صورة البوستر الدعائي للحفل، حيث رشح للحصول على جائزة “غينيس” كأفضل فنان مؤثر في العالم.

وأرفق نجم الجيل صورة بوستر الحفل بتعليق مؤثر جدًا أعرب من خلاله عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يحققه في مسيرته الفنية، وكتب: “بشكر إدارة مارينا مول أبو ظبي على الدعوة الكريمه لجمهوري المحترم ورؤيتهم الخاصة بمشواري الفني والإنساني وبشكر كل من يدعمني من محبيني ومتابعيني أو غير متابعيني، عارف إنه صعب جداً إن محبيني اللي أثرت فيهم من مختلف بلاد العالم إن كُلهم ظروفهم تسمح إنهم يقدروا يسافروا في اليوم دا لأبو ظبي، بس متأكد أن كتير هيحاولوا” قال حسني في منشوره.

Advertisements

تابع: “بشكر اللي هيجي واللي مش هيقدر يجي وبشكر جمهور أبو ظبي وكل الإمارات على اهتمامهم بالحدث من خلال حملاتهم الداعمة اللي شايفها في كل مكان وبشكر كل من يدعمني في بلدي مصر الحبيبة وأي بلد عربي وعرب المهجر وجمهوري الأجنبي ولو حتى من خلال بوست صغير، بإذن الله لو تمت فرحتنا هيكون دخولي جينيس ريكورد هو انتصار تاريخي لكل مصري وعربي لأني صناعة مصرية عربية وفرحتي الكبرى إني أدخل التاريخ العالمي بالقيمة الفنية التأثيرية وليست العددية، لأن الفن قوته في التأثير المجتمعي والأجمل إنه تأثير في المجتمعات العربية”.

أضاف: “وكمان اني أحصل عليها في هذا العُمر ليه معنى كبير أوي أوي فوق ما تتصوروا يا جماعة مجرد ترشيحي بس دي حاجة كبيرة أوي إنها جايه من قلوب الشعوب العربية لتامر والله دا مكسب كبير ليا وفوزي بجائزة أشمل فنان في العالم بالتأكيد تفرحني أيضاً ولكن يسعدني أكثر لو ربنا كرمني وتحقق حلمي بهذا اللقب اللي عشت من أجله ويعلم ربنا عشته بكل مشاعري إني أوصل لقلوبكم باحترام وأساهم برحلتي ومعاناتي في تشجيعكم الدائم من خلال أغانيا ولقاءاتي، وأن أكون منفذ أمل ليكم ولأحلامكم في عز طاقة الإحباط المنتشرة وِسط شبابنا. ستبدأ رحلة التوقيع بمارينا مول أبو ظبي من ٢ ديسمبر.. حتى يوم ٦ ديسمبر”.

جائزة “غينيس ريكورد” إنكليزية الأصل، وهى عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوّقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بذلك الفنان حول العالم سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.

استطاع تامر حسني من خلال أعماله الخيرية أن يلفت الأنظار إليه خاصة بعد أغنية “الموضوع فيك” والتي أهداها لمستشفى سرطان الأطفال في مصر. كما ساهم قبل 3 سنوات في دخول إسم مصر في كتاب “غينيس” بعد أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى العالم، إضافة إلى العديد من الأعمال الخيرية.