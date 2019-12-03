كاظم الساهر يلغي حفله بالسعودية.. لماذا أقحم الجمهور ماجد المهندس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر، عبر "تويتر"، عن إلغاء حفله المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق، والذي يشهد تظاهرات شعبية هذه الأيام.

وجاء في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم العراق كاظم الساهر".

فيما حذفت الصفحة الرسمية الموثقة للفنان العراقي كاظم الساهر عبر "الفيسبوك"، إعلان حفله الغنائي في موسم الرياض والذي كان مقررًا له في 14 من ديسمبر الجاري، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل حول الأمر.

وأطلقت صفحة عشّاق كاظم الساهر والتي تهتم بأخبار الفنان العراقي عبر موقع "تويتر" تغريدة تضمنت السبب وهو التضامن مع الشعب العراقي إزاء الأحداث الجارية في البلاد، وكتبت: "القيصر كاظم الساهر يلغي حفل موسم الرياض 2019 في 14 ديسمبر بسبب ما يحدث في العراق".

وتم تداول خبر إلغاء الحفل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أعرب عن استيائه إزاء الإلغاء خاصًة أنه من أبرز الفنانين الذين ينتظرونهم في موسم الرياض، مشيرين إلى أنّ الموسم لا يحلو إلا بوجود كاظم الساهر، والفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله.

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وتضامن البعض الآخر مع كاظم الساهر الذي جاء قراره من وازع وطني، معلنين أن الأحداث في العراق تستحق هذا الموقف من ابنها البار "القيصر"، متمنيين الاستقرار للعراق.

وأقحم فريق ثالث الفنان العراقي ماجد المهندس في الأمر، مطالبين إياه بأنْ يتعلم من ابن وطنه كاظم الساهر الذي فضّل التضامن مع بلاده وحكمته وطنيته إزاء هذا الأمر، على العكس منه حيث ذهب إلى حفل غنائي في موسم الرياض يوم الخميس الماضي ضمن احتفالية ليلة زعيم آسيا، كما أشار البعض للفنان محمد عسّاف الذي ألغى حفله بالسعودية أيضًا بسبب الأحداث في بلده فلسطين وقتها.

يُشار إلى أنّ كاظم الساهر تعرض في أكتوبر الماضي لشائعة وفاته مسومًا وكتب الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهر تغريدة قال فيها: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة نشكر اهتمامكم محبتكم دمتم بكل خير".