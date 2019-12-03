جوهرة توجّه رسالة تحذيريّة بعد تسريب فيديوهات جريئة لها مع صديقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" رسالة إلى متداولي تصريحات على لسانها سواء على صفحات السوشال ميديا أو المواقع الإخبارية، وذلك بعد تسريب فيديوهات جريئة لها برفقة صديقها أو زوجها الشاب خالد أحمد، خلال اليومين الماضيين.

وبرأت جوهرة نفسها أمام جمهورها من تداول أي أخبار في هذا الشأن، محذرة من انتحال شخصيتها عبر صفحات تزعم أنها منسوبة إليها، وشددّت على أن هذه الصفحات مزيفة وخاصًة تلك التي تتداول أخبارها على موقع "فيسبوك"، وأنها لا تملك سوى حسابها الموثق عبر موقع "إنستغرام" فقط.

وأطلقت جوهرة رسالتها عبر خاصية "الاستوري" على موقع "إنستغرام"، فقالت: "لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقية أو تصريح عن لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف أنا لا أمتلك إلا حساب إنستغرام موثق فقط".

ولجأت جوهرة، إلى هذه الطريقة بعد انتشار العديد من التصريحات على لسانها كان آخرها أنه تم القبض عليها بسبب هذه الفيديوهات الجريئة المسربة لها ولزوجها، إذْ خرجت عن صمتها لتقطع الطريق أمام ما يتم تداوله ولتؤكد أنها غير مسؤولة عن ما يتم تداوله.

ونفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية الإثنين، أنباء القبض على الراقصة جوهرة وزوجها الشاب خالد أحمد حيث وصفت المصادر في تصريحات لـ"فوشيا" الأخبار المتداولة عبر المواقع بأنها "عارية تماما عن الصحة"، خاصةً أنه لم يصدر أي قرارات من النيابة العامة بشأن ضبطهما أو إحضارهما على خلفية الفيديوهات المسربة والتي أثارت الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكّدت المصادر أنَّ الإدارة العامة لمباحث الآداب، لم تتلقَّ قرارات في هذا الشأن، ومن ثم تنفيذ أي قرار حال وصوله.

في السياق ذاته، علّق باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة على الأمر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب نصًّا: "هو أنا مطلوب منى أتناقش في واقعة سرقة موبايل من شخص وكان عليه فيديوهات من حياته الشخصيه ؟! يا جماعة أنا كميه المكالمات والواتساب وصلتنى لمرحلة إني مش عارف أشوف شغلي بشكل عام، ده شيء ليس من اختصاص وكيل الأعمال الناقش فيه".

واستكمل: "أما بالنسبة لإن الحجات اللي بتتبعتلي بقت على موبايلي أكتر من ملفاتي الشخصية، ودا شيء غير مسموح بيه دينيا ولا أخلاقيا، بعد إذنكم اللي بياخد من وقته علشان يضيع وقتي أنا بمكالمة سلبية او بيبعت على الواتساب ممكن يستثمر دا فانه يعمل شيء إيجابي لنفسه أو لحياته أحسن ربنا يهدي الجميع".

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وكانت فيديوهات مسرّبة للراقصة قد انتشرت عبر مواقع التواصل، أثارت الجدل والغضب، نظرًا لما تضمّنته من جرأة بين الراقصة والشاب، إلى أن خرج الشاب الذي ظهر مع جوهرة ليعلن أنه متزوج منها منذ فترة، وأن تصوير الفيديوهات كان لتسجيل ذكرى بينه وبين زوجته، ثم تعرّض لسرقة هاتفه من قبل أصدقاء له.