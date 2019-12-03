شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألبومات لنجوم الغناء تتنافس في بداية العام الجديد.. عاصى الحلانى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقترب العام الجديد يشهد انطلاق لعدد من ألبومات للمطربين ليعود بعد غياب سنوات طويلة، فيما يعكف آخرون على الانتهاء من تسجيل أغانيهم المتبقية، لدمجها ضمن أغاني ألبوماتهم، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الألبومات مع بداية العام الجديد.

عاصي الحلاني:

انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ومكساج والماستر الخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

ويتعاون عاصي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين، ومن الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه.

مجد القاسم:

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "باقة ورد" ، ويعمل حالياً على مكساج وماستر الألبوم، ومن المقرر أن يطرحه في موسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات.

يتعاون مجد في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.

رامي جمال:

انتهى المطرب رامي جمال من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، ولم يستقر رامي حتى الآن على اسم نهائي للألبوم.

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ويتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد مع الشعراء نادر عبد الله وأمير طعمية، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، وتامر حسين، وأحمد المالكي، وأحمد عرسان، وأحمد تبارك، أما الملحنون فيتعاون مع كل من مدين، وخالد عز، وياسر نور وعدد من ألحانه، ومن الموزعين نادر حمدي، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأسامة عبد المنعم، وأحمد المغربي، وسام.

طارق الشيخ:

انتهى المطرب الشعبي طارق الشيخ من معظم جميع أغاني ألبومه الجديد ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم من 8 أغنيات.

ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعي الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وصلاح مندى، وعصام حجاج ومن الملحنين حسين محمود، وتامر حجاج والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين، و ميدو مزيكا، وإسلام شبيسى.

فريق إم تي إم:

استقر فريق "إم تى إم" المكون من تاكي ومايكل على موسم رأس السنة لطرح ألبومهم الجديد، والذي يشمل 8 أغاني جميعهم من كلمات وألحان تاكي أحد أعضاء الفريق، وأربع أغاني من توزيع ممدوح سعد، ومحمد الفارا بأغنيتين، وأغنيتن من توزيع تاكي وأغنيتن توزيع مشترك، وهندسة صوت جورج يعقوب، ويراهن تاكي عليه بقوة ليخرج الألبوم بشكل غير تقليدي وتكون عودة قوية.