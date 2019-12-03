شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة من ألبوم الطفولة لـ جوليان مور في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم نجمة هوليود جوليان موربعيد ميلادها، وسط احتفاء من كافة محبيها وعشاقها بمختلف بلدان العالم الذين يرتبطون بها إلى حد كبيرويعشقون أدوارها التي برعت فيها وبرزت بها موهبتها خلال مسيرتها الفنية مع مجموعة من أهم الأفلام، وأبرزالأدوار التى توجتها بالأوسكار مثلما حصل مع فيلم still alice. Advertisements

جوليان مور

جوليان مور 1 جوليان مور تعد من أيقونات الجمال فى هوليوود والعالم منذ ظهورها علي الساحة، ربما لم يشاهدها الكثير من محبيها في طفولتها إلى حد الآن، وهو ما نتعرض له بمناسبة عيد ميلادها خلال هذا التقريرعبر صورة نادرة لها من ألبوم الطفولة، وهي التي لم تخالف فيه ظن محبيها وظهرت بمنتهى الجمال كعادتها.

جوليان مور صورة نادرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة نادرة من ألبوم الطفولة لـ جوليان مور في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.