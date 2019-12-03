شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ونوال الزغبى يجتمعان فى موسم الرياض يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجوم أنغام ونوال الزغبي ووليد الشامي، يوم الخميس المقبل، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.

ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً" و"مطمنه" "نزوه" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحدة كاملة" وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا"، ويضم الألبوم 14 أغنية هى: "حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا".