شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم التاسع من مسلسل Call the Midwife قبيل الاحتفال بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة PBS عن عودة الموسم التاسع من مسلسل Call the Midwife، فى فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس هذا العام، حيث سيتم عرض حلقة خاصة من الموسم التاسع للعمل.

ومن المقرر أن يستكمل الموسم التاسع عرضه في مارس من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل Call the Midwife من بطولة جيني أجوتر وليندا باسيت وجودي بارفيت وهيلين جورج ولورا مين وفكتوريا ييتس وجنيفر كيربي وليوني إليوت وستيفن مكغان وكليف باريسي وآنابيل أبسيون وماكس ماكميلان وتريفور كوبر ودانييل لوري.

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ويدور مسلسل Call the Midwife حول مذكرات جنيفر وورث.

وكانت قد ألغت قناة PBS عرض مسلسل "Mercy Street" بطولة جوش رادنور ومارى إليزابيث بعد عرض موسمين منه فقط حسبما أكد موقع tvline.

ويستعرض المسلسل أحداث مقتبسة من قصص حقيقية لحياة اثنين من الممرضات فى فترة الحرب الأهلية، وهما مارى فينى وإيما جرين، ويظهر العمل التأثير السلبى للحروب على الناس والفوضى التى تحدثها.

المسلسل يشارك فى بطولته إلى جانب جوش رادنور ومارى إليزابيث كل من سوزان بيرتش ونوربت نيو باتس وجارى كول وهانا جيمس ودونا مورفى وآناصوفيا روب وتارا سامرز ووايد وليامز وإميلى مارى بالمر ولوراى كوبر وجاك فالاهى وبيتر جيريتى ومن إخراج روكسان داوسون وآخرين.