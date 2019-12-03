محمد عبدالرحمن يكشف شخصيته في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد عبدالرحمن شخصيته في فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه يناير المقبل. ونشر عبدالرحمن صورة، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام": "مجدي نازل بوشنكي ومش هيرحم حد، انتظرونا في يناير 2020 بجميع دور العرض". والفيلم من بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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