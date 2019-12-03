"وادي الأرواح".. الاقتتال الأهلي الكولومبي بعيون أب يبحث عن ابنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

"لا تدخلنا في التجربة ونجنا من الشرير".. هكذا يهمس الصياد الكولومبي خوسيه تضرعًا، قبل أن يصعد على متن زورقه ويعبر نهر ماجدالينا ليلقي بنفسه في التجربة وفي أحضان الشرير.

من خلال عيون خوسيه، يرسم المخرج نيكولاس رينكون صورة قاتمة للحياة في إقليم بوليفار في أوائل الألفية عندما كان الاقتتال الداخلي بين سكان المنطقة والميليشيات الكولومبية على أشده، بحسب "رويترز".

تدور قصة الفيلم حول خوسيه الذي يعود من رحلة صيد ليكتشف أن ابنيه مفقودان وربما قتلا بأيدي الميليشيات الكولومبية التي تحتل تلك المنطقة.

من خلال رحلة خوسيه في البحث عن ابنيه، يرسم رينكون صورة صارخة للتناقض بين الصياد المسالم الذي يناجي أرواح الموتى لتعينه في رحلة بحثه، ورجال الميليشيات القساة الذين يفرضون سيطرتهم على المنطقة عن طريق الإذلال.

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يعثر خوسيه سريعًا على جثة ابنه الأكبر رافايل ويحملها معه على متن الزورق لتصبح بشكل غريب ونيسًا له في رحلة تختبر إيمانه بالروحانيات وتغير نظرته للنهر الذي لطالما كان مصدر رزقه.

ويقول المخرج إنه تعمد أن يكون إيقاع الفيلم بطيئًا لكي تصل مشاعر خوسيه إلى المتلقى مكثفة.

وقال: "هذا الفيلم دراسة متعمقة في الحزن. يدرك خوسيه منذ البداية أن الأسوأ قد حدث لكنه يمضي في رحلته في كل الأحوال. تصبح رحلة البحث عن جثتي ابنيه طقسا في حد ذاته، وقطعا كانت فترة سوداء في تاريخ كولومبيا. لكن فداحة تأثيرها لا يتضح إلا من خلال هذه القصص البسيطة المنسية".

والفيلم من بين 14 فيلمًا تتنافس على جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم في الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر.

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