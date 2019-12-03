مخرج "لأعلى سعر" يتجه للخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:



نشر المخرج الشاب محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو العدل"، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" من أول أيام تصوير مسلسله "أم هاون".

وكتب العدل: "أول يوم تصوير مسلسل (أم هارون)، بطولة سيدة الشاشة الخليجية النجمة الكبيرة حياة الفهد، رمضان 2020، يا كريم يارب".

مسلسل "أم هارون" للمؤلفين علي ومحمد شمس والمخرج محمد جمال العدل، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، من بينهم حياة الفهد، فاطمة الصفي، أحمد الجسمي، محمد جابر، فخرية خميس، سعاد علي، عبدالمحسن النمر، آلاء شاكر، محمد العلوي، فاطمة الصفي، فرح الصراف، روان، إلهام علي، آلاء الهندي، ونواف البدر وغيرهم.

وقدمت الفنانة حياة الفهد آخر أعمالها في رمضان 2019 عبر مسلسل "حدود الشر" الذي جمع نخبة من الممثلين المخضرمين والممثلين الشباب، وشارك فيه إلى جانبها، كل من أحمد الجسمي، انتصار الشراح، باسم عبدالأمير، ميس كمر، سيماء علي، هبة الدري، هنادي الكندري، محمدو عاشور، عبدالعزيز النصار وغيرهم، وهو من تأليف محمد النشمي وإخراج أحمد غيبس.