شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان محمد خيري بمسجد عمر مكرم.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة الفنان الراحل محمد خيري ، إقامة عزائه يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكان شريف خيرى نجل الفنان محمد خيرى، أعلن عن وفاة والده عن عمر يناهز الـ 77 عاماً، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر.

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يشار إلى أن محمد خيرى ولد في مدينة القاهرة في عام 1942، بدت موهبة التمثيل عليه وهو فى سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970. ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).