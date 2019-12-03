إيساف يتعاون لأول مرة مع عصام حجاج بأغنية جديدة بعنوان "عياط الروح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب ايساف لأول مرة مع الشاعر عصام حجاج في أغنية بألبومه الجديد بعنوان "عياط الروح" وهي من ألحان حسين محمود، وتوزيع الموسيقي طارق عبد الجابر. وقال مؤلف الأغنية عصام حجاج لـ"الخليج 365" إنه سعيد جدا بسبب مشاركته ايساف فى ألبومه الجديد، خاصة أن صوت ايساف جذاب وجميل وبه إحساس رائع، وتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور. يذكر آن آخر أعمال إيساف أغنية بعنوان"قوم نادى لصلاح" مع سمية درويش، دعما للمنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبود، توزيع ومكس جمال فتحي.

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