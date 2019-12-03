شاهد.. نادين نسيب نجيم تغني “انا قلبي دليلي” على طريقتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو طريف للحظة عفوية كانت تغني فيها احدى الاغاني.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو وهي تغني “انا قلبي بدق بدق” قبل ان تلتف وتسأل احدهم: “شو هي اصلا الغنية؟”.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو قائلة: “ذات مومنت بس تكون واثق من حالك و عم تغني وأنت أصلاً منك عارف شو هيي الغنية ???????????????? ليش شو هيي أصلاً الغنية ؟؟؟ ???????????????? بتصير معكم ؟ انا بتصير معي كتير بخلط الأغاني مع بعضها ????????????????”.