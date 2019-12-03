بشرى مع يسرا وإلهام شاهين وهند صبري: احلى لمة ستات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية بشرى صورة تجمعها بعدد من نجمات الفن خلال تواجدهن في المغرب للمشاركة في فعاليات مهرجان مراكش، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وظهرت بشرى في الصورة برفقة كل من الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وهند صبري، وأخريات، وعلقت على الصورة قائلة: أحلى لمة ستات في مراكش”.

ويشارك عدد من نجوم ونجمات الفن في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان مراكش، على رأسهم النجمة يسرا.