عيضة المنهالي يحتفل باليوم الوطني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفل الفنان الإماراتي "عيضة المنهالي" باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحفلٍ فنيّ حاشد. فيما كشف في تصريحاتٍ خاصة، على هامش الحفل، أنه يصدد عمل جديد مع الملحن الكبير "علي صابر"، سيشكل له نقلة بعيدة عن اللون الإماراتي الذي اعتاد عليه الجمهور. وقال: "لدي عمل جديد في الفترة القريبة المقبلة، حيث سيجمعني العمل بالملحن الكبير علي صابر، ولن أكشف حاليا عن تفاصيل العمل، وسأضعكم في صورة كل جديد حال حدوثه".

ووجه الشكر لشعب ودولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، شاكراً قيادتهم الرشيدة في المحافظة على هذا الوطن متمنياً للجميع الامان والسلام

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وإذ رأى أن عدد الحضور في الحفل "أسطوري"، قال: "أنا سعيد جداً بهذا الحشد الرائع، وهذا الأمر يضع حملاً أكبر على عاتقي. أنا أحب جمهوري كثيراً وسأختار لهم الأعمال التي تليق بمسامعهم". كما لفت إلى أنه قدم في الحفل أغنية خاصة اسمها يا سعادة عيوني، بناءً على طلب الجمهور الذي تفاعل معها بشدة.

وفي سياقٍ منفصل، أوضح "المنهالي" سبب ابتعاده عن الإعلام "أنا بعيد عن الإعلام لأني (بيتوتي)، وأتواصل مع الإعلام فقط في المناسبات الرسمية.. هذا أفضل لأن خصوصية الإنسان شيء جيد وضروري، ولا أنكر أن الإعلام أضاف لي الكثير في مسيرتي الفنية، فالجمهور والإعلام عنصران هامان للفنان".