جايسون ماموا رجل العام على غلاف مجلة استرالية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت مجلة GQ بنسختها الأسترالية لقب رجل العام 2019 على الممثل الأسترالي ​جايسون ماموا​(Jason Momoa) البالغ من العمر 40 عاماً. حيث تصدر غلاف عددها لشهر ديسمبر الجاري.

والجدير ذكره حول هذا النجم أنه ناشط بيئي وممثل إلى جانب كونه رجل أسرة شديد التعلق بولديه لولا البالغة من العمر 12 عامًا، وولف البالغ من العمر 10 أعوام. علماً أنه متزوج من ليزا بونيت ويرعى ابنتها زوي من زوجها السابق الموسيقي ليني كرافيتز.

ولقد نشر الخبر عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام"، حيث كتب على صورة الغلاف مدونة طويلة تحدث فيها عن نضاله البيئي ومشاركته بحملة التوعية ضد اسنخدام البلاستيك غير القابل للتدوير. كما عبّر عن سعادته لتسميته رجل العام في استراليا." فيما اعتذر لعدم حضوره الحفل لاستلام الجائزة لانشغاله مع عائلته في عيد الشكر.

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