شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا المصرية 16 و17 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 16 و17 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم خيرت أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

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من ناحية أخرى شارك مؤخراً الموسيقار عمر خيرت بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبة جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة بين معزوفة وأخرى.

يذكر أن عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائي في شهر نوفمبر الماضي فعاليات مهرجان الموسيقى الدورة الـ28 المقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا.