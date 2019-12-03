شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخلاوي وشمسة حمدان ونايف البدر يشاركون فى موسم الرياض..بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب الشباب الخليج منهم شمة حمدان يوم الأحد المقبل، و نجم ستار أكاديمي محمد الخلاوي في الجمعة المقبل، ونايف البدر يوم الخميس، في حفل «ليالي الدراعة»، ضمن الفعاليات التي يشهدها موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقدم الخلاوي في حفل عدد من أغاني أبرزها "طولت الغيبة"، "شاطر، "ما شاء الله"، "منية النفس"، "كل ثانية"،"من زمان"، "كيف بدرى"، "أنت لى"، "مالك قلبى"، "ولهان"، "ونسيتوها".

يذكر أن شمه حمدان ولدت فى (28 أبريل 1994 )، وهى مغنية إماراتية شابة، والدتها هى من أشرفت على موهبتها منذ أن كانت بالثامنة من عمرها حيث قامت بتعليمها على العزف وبالفعل أصبحت ماهرة بالعزف، فأتقنت العزف على الآلات الموسيقية خاصة الوترية مثل الجيتار والعود مع الغناء ووصلت إلى المركز الثانى فى الموسم الثانى لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "اراب جوت تالنت"، وكانت بدايتها فنيا عبر موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، قدمت مؤخرا سلسلة ناجحة من الحفلات.