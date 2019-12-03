أحمد مراد يناقش الفرق بين رواية "1919" وفيلم "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر المؤلف أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي في "انستجرام"، غلاف روايته 1919، ليعن بها عن مناقشة الفرق بين رواية "1919" وفيلم "كيرة والجن".
وكتب مراد في تعليقه على الغلاف: "رواية 1919 بين الرواية والسينما، ننتظر حضوركم بـمكتبة ديوان هليوبوليس يوم السبت 7 ديسمبر، الساعة 6:30م".
وبدأت شركة "سينرجي فيلمز"، الاستعدادات والتحضيرات لفيلم "كيرة والجن" 1919، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الاسم نفسه، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذى يجسدان شخصيات "كيرا والجن" بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد.
وكشفت الشركة المنتجة للفيلم، عن رصد ميزانية ضخمة لإنتاج تجربة استثنائية في تاريخ السينما.
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