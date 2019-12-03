كادت أن تموت.. فنانة كويتية تتعرض لحادث سير بسبب الماكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة الكويتية "نورا محمد"، عقب تعرضها لحادث مروري، بسبب انشغالها في وضع المكياج أثناء القيادة.

وقالت نورا محمد في الفيديو، إنها كانت تضع البودرة على وجهها، حتى فوجئت باصطدام سيارتها بإحدى الحافلات، مضيفةً أن سيارتها تحطمت، وأنها كانت في طريقها إلى أحد موقع تصوير.

وكشف الممثلة الكويتية، عن إصابة يدها جراء الحادث، كما عرضت مقطع فيديو لما حدث لسيارتها من تحطمٍ في الجزء الأمامي.