تعرف على موعد طرح برومو جيمس بوند الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الشركة المنتجة لفيلم "جيمس بوند" الجديد "No Time To Die"، أو "لا وقت للموت"، عن تيزر تشويقي للفيلم مدته 14 ثانية.
وأعلنت الفيديو موعد طرح برومو الفيلم، الأربعاء المقبل، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض 3 أبريل العام المقبل.
وحقق تيزر الفيلم قرابة 4 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة، ويضم أبرز اللقطات كنوع من التشويق والإثارة لجمهوره وكتبت: "لقد عاد بوند.. التريلر الأول يصل الأربعاء".
الفيلم من بطولة النجم العالمي دانييل كريج، والنجم المصري الأصل رامي مالك.
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