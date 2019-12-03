بهذه الصور.. ريم البارودي تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة ريم البارودي، صديقها الفنان أمير شاهين بعيد ميلاده ، الموافق اليوم 2 ديسمبر الجاري.
ونشرت البارودي صورًا تجمعها بأمير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "مهما كتب عمري ما أعرف أوصف شعوري أو أقدر أحكي عن 15 سنة صداقة، ربنا يديمك في حياتنا جميعًا، لأنك ونعم الصديق بجد اسمك على مسمى أمير أصحابك، كل سنة وأنت دايمًا كدة متربي وطيب عقبال مليون سنة".
وشارك شاهين في حدوتة "أكدب عليا شوية" ضمن حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة كل من، النجمة ميرهان حسين، وألفت عمر، مراد مكرم، مؤمن نور، وإخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين.
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