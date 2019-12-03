10 ديسمير.. دنيا بطمة تقابل جمهورها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة المغربية دنيا بطمة لإحياء حفل غنائي، يوم 10 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات ليالي الدرعية، في موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت دنيا بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "نشوفكم يوم عشرة من شهر ديسمبر يا أهل السعودية، وحتى بنات وولاد بلادي المقيمين بالمملكة العربية السعودية، كونوا في الموعد طربيات على كيفكم بليالي الدرعية".

وطرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، كليبها الجديد "ندمانة" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، والكليب من إخراج حسن الكورفتي.

يذكر أن دنيا بطمة كرمّت من إدارة مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرنكو، أكتوبر الماضي، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "شكرًا لإدارة مهرجان مصر الدولي على هذا التشريف والتكريم".