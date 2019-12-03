رانيا يوسف توجه رسالة إلى جمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
شكرت الفنانة رانيا يوسف، لجمهورها الذي هنأها بعيد ميلادها.
وكتبت رانيا عبر حسابها في "انستجرام": "شكرًا لكل الناس اللي قدمت التهاني بعيد ميلادي، حقيقي كلامكم الإيجابي، خلاني سعيدة وبشكر كل شخص كتب كلمة خلتني سعيدة بيكم والطاقة الإيجابية اللي من كلامكم".
واحتفلت رانيا يوسف بعيد ميلادها أمس الأول من ديسمبر، لتكمل عامها الـ46، وتواصل خلال الأيام الحالية تصوير فيلمها الجديد "صندوق الدنيا".
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