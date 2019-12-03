بريانكا شوبرا تحتفل وزوجها بذكرى زواجهما الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:42 صباحاً - احتفلت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها المغني الأميركي نيك جوناس Nick Jonas بذكرى زواجهما الأولى، التي تصادف في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول.



ومن المعروف أنّ بريانكا ونيك التقيا في حفل Met Gala عام 2017، حيث تضاربت الأخبار حول علاقتها وكثرت الشائعات إلى أن أكدا الخبر سويًّا، وعقدا قرانهما في 1 ديسمبر 2018 في حفل زفاف ضم الأهل والأصدقاء في Jodhpur's Umaid Bhawan.

الصورة التي نشرها نيك على حسابه الخاص عبر انستقرام

ولهذه المناسبة شارك نيك جمهوره بصورة من زفافه على حسابه الخاص عبر انستقرام، معلقًا عليها بالقول: "منذ عام قلنا لبعض كلمة نعم للأبد، والواقع أنّ كلمة للأبد ليست طويلة بما يكفي، أحبك من كل قلبي، كل عام وأنت بخير في الذكرى السنوية الأولى لزواجنا."



وكانت بريانكا قد شاركت جمهورها لاحقًا فيديو لزواجها من نيك، عبر انستقرام أيضًا معلقة عليه بالقول: "وعد اليوم يتحقق من خلال معاملتك الحسنة معي، أنت تجلب لي السعادة والنعمة والتوازن والإثارة والعاطفة .. كل ذلك في اللحظة نفسها... شكرًا لك لأنك في حياتي، وكل عام وأنت بخير زوجي الحبيب في الذكرى الأولى من زواجنا، وشكرًا للجميع على الحب والتمنيات الطيبة، نشعر المباركة."

بريانكا بفستان زفافها

يشار إلى أنّ بريانكا أهدت زوجها كلبًا مؤخرًا أطلقت عليه اسم Gino Jonas، حيث ضم الثنائي في السابق إليهما كلبة صغيرة أطلقا عليها اسم Diana، وبذلك أصبحت عائلة بريانكا تضم أربعة أفراد بوجود كلبهما إلى جانبهما في المنزل.