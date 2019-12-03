مركز المنارة يجمع بين تامر حسني ورامي جمال في حفل واحد

يحيي النجمين تامر حسني ورامي جمال، حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الجمعة الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساًء، وهذا الحفل الأول الذي يجمع بين النجم تامر حسني والنجم رامي جمال في أكبر و أضخم حفلات الكريسماس و رأس السنة.

وكان تامر ورامي قدما معًا أغنية 180 درجة في إحدى حفلاتهم، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن النجم تامر حسني يستعد لعرض فيلمه الجديد بعنوان الفلوس، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة

بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.

يذكر أن النجم رامي جمال طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ليالينا، ويضم الألبوم 17 أغنية، ومن بينهم: راح لحاله، مش كفايه، ماتظلمنيش، بحاول انساكي، ح اخونك، متكلمناش، مفيش منها، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكتورنية.