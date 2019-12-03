كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 03:55 صباحاً - كشفت شابة مصرية مقيمة في كندا عن اختيارها عبارة الفنانة فيفي عبده الشهيرة “خمسة مواه” رقما لسيارتها.
ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو لشابة مصرية تقول فيه انها ارادت ان تضع رقما لسيارتها يكون “ايفيه مصري او مقولة مصرية كل الناس تعرفها” فاختارت مقولة فيفي عبده “5 Mwah”.
وقد اعربت فيفي عبده عن سعادتها قائلة: “بجد انبسط اوي بالفيديو ده تحية كبيرة مني للبنوتة الجميلة دي دينا هشام و عائلتها و لكل المصريين اللي في كندا بحبكم اوي خمسة مواه “.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مصرية مقيمة في كندا تختار “5 Mwah” رقما لسيارتها وفيفي عبده تعرب عن سعادتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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