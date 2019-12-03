مشوار محمد خيري الفني.. بطولة مطلقة وحيدة وأدوار ثانوية متنوعة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

بعد مشوار فني طويل وثري، وأيضًا بعد صراع مع المرض، رحل الفنان القدير محمد خيري، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، وأعلن ابنه شريف خيري هذا الخبر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا والده.



المولد والدراسة

ولد محمد خيري في 10 أبريل من عام 1942 بالقاهرة، وأثناء دراسته بكلية التجارة، التحق خيري بمسرح الكلية، وهو ما زاد من حبه وشغفه بالفن، وبعد تخرجه من الكلية عام 1966 بدأ خيري مسيرته في عالم المسرح والسينما، وكانت البداية في أدوار صغيرة، ولكي يصقل موهبته ويجعل عشقه للفن قائمًا على أسس أكاديمية التحق خيري بالمعهد العالي للسينما الذي تخرج فيه عام 1970.

بطولة مطلقة لمرة واحدة

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بعد تخرجه قضى خيري فترة التجنيد بالجيش المصري، وقد ابتعد عن عالم الفن والتمثيل خلال هذه الفترة، ولكنه عاد مرة أخرى إلى الفن الذي عشقه، ولكن القدر لم يمنح خيري فرصة كبيرة طوال مشواره الفني، فلم يقدم على امتداد تاريخه سوى بطولة مطلقة وحيدة في فيلم "العمر لحظة" أمام الفنانة ماجدة الصباحي، ولكن تجربة البطولة المطلقة لم تتكرر مرة أخرى، وظل خيري حبيسًا في الأدوار الثانوية.

مشوار فني ثري

شارك خيري في العديد من الأعمال الناجحة، وكانت مشاركاته متنوعة، فقد قدم أعمالا وطنية عدة مثل حائط البطولات، يوم الكرامة، أوراق مصرية، العمر لحظة، وشارك أيضًا في أعمال مسرحية مثل بداية ونهاية، والنحلة والدبور، كما شارك أيضًا في مسلسلات عدة منها الرجل والقضبان وجراح الماضي، وكان مسلسل "الخفافيش" الذي تم إنتاجه عام 2012 هو آخر أعماله الفنية.

المرض والرحيل

في شهر نوفمبر الماضي، تعرض خيري إلى أزمة صحية اضطرته إلى الانتقال إلى المستشفى، ودخل الفنان القدير العناية المركزة، ويشاء القدر أن تفيض روحه اليوم 2 ديسمبر من عام 2019 إلى بارئها، تاركًا إرثا من الأعمال الفنية على امتداد مشوار طويل عنوانه الشغف والعشق للفن.