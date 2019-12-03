شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى وأيتن عامر مع هشام ماجد وشيكو فى مسرحية لموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمتان نشوى مصطفى، وآيتن عامر، على تقديم مسرحية جديدة بصحبة النجمين هشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.

حيث يجرى حالياً بروفات، والاستقرار على اسم النهائية للمسرحية حتى يكون مناسبة مع قصة ويكون مختلف وجديد، ويتولى الكاتب أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر، وإخراج ياسر فيصل "أوتاكا".

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يذكر أن هشام ماجد وشيكو انتهيا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل وتقرر مؤخراً عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

وتشارك آيتن عامر بدور البطولة أمام النجم كريم فهمى فى مسلسل "ملاك" من نوعية أعمال الـ45 حلقة أيضا وتأليف حسان دهشان إخراج إبراهيم فخر ويشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، صبرى فواز، هنادى مهنى، فراس سعيد، اسماء جلال، أميرة العايدى، حسام داغر وآخرين.