كاظم الساهر يعتذر عن المشاركة في “موسم الرياض” لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر كاظم الساهر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تدوينة أوضح فيها أن سبب اعتذاره عن الحفل هو بسبب الظروف التي تمر بها بلده العراق في الوقت الحالي، حيث كتب: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب” وتابع: “نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم”.

على صعيد آخر، كان تركي آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا عن عن صدور توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل.