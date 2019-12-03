كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - أطلقت العارضة السورية ، نجوى خليق الله، والمعروفة اعلاميا باسم، أنجي خوري، عدد من البوستات الداعمة للرئيس السوري بشار الاسد وذلك بعد اطلاق سراحها.
ونشرت انجي خوري صورة لبشار الاسد وعلقت كاتبة: “الله يحميك يا أسدنا وقائدنا الغالي اسد العرب والعروبه حامي الاوطان الله يطول بعمرك وينصرك على كل اعدائك ياعز العرب????????❤️❤️❤️❤️❤️”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاق سراحها.. انجي خوري تدعو للرئيس السوري وتصفه بـ “اسد العرب والعروبه”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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