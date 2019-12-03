بعد إطلاق سراحها.. انجي خوري تدعو للرئيس السوري وتصفه بـ “اسد العرب والعروبه”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - أطلقت العارضة السورية ، نجوى خليق الله، والمعروفة اعلاميا باسم، أنجي خوري، عدد من البوستات الداعمة للرئيس السوري بشار الاسد وذلك بعد اطلاق سراحها.

ونشرت انجي خوري صورة لبشار الاسد وعلقت كاتبة: “الله يحميك يا أسدنا وقائدنا الغالي اسد العرب والعروبه حامي الاوطان الله يطول بعمرك وينصرك على كل اعدائك ياعز العرب????????❤️❤️❤️❤️❤️”.