بالصور.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بفستان أحمر مثير في باريس

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تعد النجمة اللبنانية " سيرين عبد النور" من أكثر النجمات اللاتى يعشقن اللون الأحمر في أزيائهن خاصة فيما يتعلق بملابس السهرة، فهى دائما تسعى للألوان الجريئة التي تشبه شخصيتها، وهو ما عبرت عنه كثيرا عندما تتحدث عن اختياراتها للأزياء.



واستطاعت "عبد النور" أن تخطف الأنظار لها من جديد في حفل في باريس حيث تزينت بفستان مكشوف بأكمام منفصلة باللون الأحمر القاني وبحزام محدد للخصر أيضاً وفتحة جانبية طويلة تصل لأعلى الركبتين.

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وقررت أن تتعدى حدود البساطة في مجوهراتها حيث ارتدت عدة قطع كبيرة الحجم من العلامة اللبنانية العريقة يسايان التى تتميز مجوهراتها بالقطع الضخمة .

واختارت أيضا تسريحة شعر تقليدية وهى الشعر المنسدل ذو الفرق الجانبي الامامى، فهى دائما تميل الي هذا اللون من الشعر وتبتعتد عن التغيير مما يزيد من بساطتها.