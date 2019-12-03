شيرين رضا تُفاجئ الجمهور بخطوتها الجديدة في مسيرتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إنها انتهت من تصوير فيلمها السينمائي الجديد "الأقصر"، موضحةً أنه من إنتاج مصري بريطاني، وتُقدّم فيه شخصيةً لأول مرة في مشوارها الفني.

وأكّدت شيرين رضا، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنها تمثّل لأول مرة في هذا الفيلم باللغة الإنجليزية مضيفةً أن الشخصية التي تجسّدها لسيدة مصرية لا تستطيع التحدث باللغة العربية بشكل جيد ومخارج الحروف لديها غير صحيحة وهو ما يجعلها طوال الفيلم تتحدث بلغة أخرى.

وأضافت أنها لم تجد صعوبةً في تقديم الشخصية كونها تفهم جيدًا في اللغة لكن ما جذبها إليها هو تجسيدها لهذا الدور لأول مرة.

وأعلنت شيرين رضا، استمرارها في الغياب عن دراما رمضان المقبل لافتةً إلى أنها رفضت عدة عروض فنية قُدمت إليها لكنها قرّرت أن تستثمر وقتها ومجهودها في السينما فقط خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنها تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد "رأس السنة" وذلك في موسم رأس السنة الجديدة 2020، منوهةً إلى أن الفيلم بشكل عام يتناول تفاصيل ما يحدث في الليلة التي تسبق ليلة رأس السنة وما يحدث فيها على مستوى الطبقات المختلفة، لافتةً إلى أن الفيلم لن يتناول هذه الليلة بالاقتصار على فئة معينة ولكن سيظهر بها جميع الفئات.

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ومؤخرًا أثار ظهور الفنّانة شيرين رضا برفقة دينا الشربيني جدلًا واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، في ظلّ ارتباط الثانية بشكل غير معلن بالفنّان عمرو دياب، الذي كان متزوجًا من شيرين رضا، ووقع الطّلاق بينهما.

وشاركت دينا الشربيني، صورةً جديدةً لها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة شيرين رضا، واكتفت بالتّعليق مستخدمةً الوجوه التّعبيريّة، لتردّ عليها الأخيرة، بوضع القلوب لها.

وكان من اللّافت الانسجام الواضح بين دينا وشيرين، والذي يعكس وجود علاقة طيّبة تجمعهما إلا أنّ معظم متابعي دينا، تطرّقوا إلى علاقتها بعمرو دياب طليق شيرين.

وجاء لقاء دينا بشيرين المثير للجدل، على هامش مشاركتهما مع عدد من نجمات الفنّ والمجتمع، فى زيارة محاربات سرطان الثّدي بمدينة السويس في مصر، التابعة لمستشفى "بهية"، حرصًا منهنّ على دعم محاربات سرطان الثّدي، ومؤازرتهنّ في إطار الدّعم النّفسيّ لهنّ.