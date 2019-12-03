سلام سعد: مي العيدان سخرت من إليسا لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

منذ فترة والإعلامية مي العيدان تسعى الي إثارة الجدل من خلال التعبير عن آرائها التي تتسم في أحيان كثيرة بالقساوة وصولا الى حد التعرض لأشخاص لم يخطئوا في حقها بل تصرفوا بعفوية وعبروا عن أرائهم بحرية.

وتُكمل الاعلامية الكويتية مي العيدان سياستها التي تعتمدها وتجعلها مثيرة للجدل بآرائها، تنشر عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو تم توثيقه خلال الحفل الذي أحيته النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا في المكسيك.

فقد ظهرت اليسا في الفيديو وهي ترقص بحيوية على المسرح، عاكسة حجم السعادة التي كانت تشعر بها في ذلك الحفل الذي شاركها فيه النجم ناصيف زيتون من خلال تأدية أغنية "كرمالك".

لكن وكأن السعادة التي كانت تشعر بها النجمة اليسا ، استفزت الاعلامية مي العيدان التي فاجأت المتابعين بتعليقها الساخر والصادم لتصرفات الفنانة العفوية والتي لاقت استحسان الجمهور الذي حضر للاستمتاع الي أغانيها.

وعلقت الإعلامية مي العيدان على فيديو إليسا الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول : "ما شاء الله إليسا رب العالمين شفاها من السرطان عشان ترجع ترقص وتهز كفو... استمري هزي".

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وعلى إثر تعليقات الإعلامية مي العيدان التي اعتبرها الجمهور مُسيئة للنجمة اليسا، انتشرت موجة واسعة من الانتقادات، واللافت، أن هذا الفيديو الذي انتشر للنجمة اللبنانية قد حقق نسبة مشاهدة لا يستهان بها وسط تفاعل محبيها.

وكانت العيدان سخرت في وقت سابق من الإطلالة التي اعتمدتها الفنانة المصرية إلهام شاهين أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، متهمة اياها بأنها مثيرة للشفقة الأمر الذي أثار امتعاض عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مي على صفحتها الخاصة: "الهام شاهين.. ما تبين تحترمين جسمك المريرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير. . ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك. . بالعكس الصوره تثير الشفقة... بليز لا تستمري احتشمي يا وليه". لكن اللافت، كان ردة فعل الهام شاهين بعدم الاكتراث لانتقازها، ما دفع مي العيدان الى إظهار إعجابها برقتها وتقبلها للنقد.

وفي هذا السياق؛ علقت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد على انتقادات مي العيدان الأخيرة تجاه النجمة اليسا.