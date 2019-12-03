شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ريان رينولدز يروج لفيلمه الجديد Underground 6 في كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.
ويدورالفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.
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