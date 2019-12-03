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صور .. ريان رينولدز يروج لفيلمه الجديد Underground 6 في كوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم ريان رينولدز علي الترويج لفيلمه الجديد Underground  6 في كوريا الجنوبية وبالتحديد في العاصمة سيول، حيث لاقي حفاوة في الاستقبال بشكل كبيرهناك.

 

الفيلم من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.

 

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ويدورالفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.

 

 

 

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