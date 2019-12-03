شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ورامى جمال فى حفل واحد 20 ديسمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجمان تامر حسنى ورامى جمال، حفلا غنائياً ضخماً يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس بمسرح المنارة، ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين، ويقدم تامر عددا من أغانيه المميزة ومنها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامى جمال عدد من أغانى ألبومه الأخير.

تامر حسنى ينتظر حصوله على جائزة عالمية من موسوعة "جينيس ريكورد" كونه واحدا من الفنانين الأكثر إلهاماً وتأثيراً فى العالم، ومن المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر فى مدينة أبو ظبى الإماراتية، وجاء حصول تامر على الجائزة بسبب تأثيره على جيل كامل من الشباب بفنه ومشواره الدؤب الذى قدمه على مدار سنوات.

أما رامى جمال أوشك على الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، المقرر طرحه الفترة المقبلة، كما أن الحفل الذى سيجمعه مع تامر حسنى، هو أول حفل عقب الإعلان عن مرضه الذى تعرض له الفترة الماضية.